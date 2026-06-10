İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi - Son Dakika
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İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi

10.06.2026 19:20
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?” şeklindeki sorusuna net yanıt verdi. Trump, “Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. O olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan" dedi.

Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından Orta Doğu'da sular yeniden ısındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın emriyle İran'a yönelik ‘karşı saldırı’ başlattı. Tamamlanan bu saldırıların ardından Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, saldırıların devam edeceğinin sinyalini vererek "İran'ı bugün de çok sert bir şekilde vuracağız. İran'ın artık anlaşmayı imzalaması gerekiyor" dedi.

İSRAİLLİ GAZETECİDEN SKANDAL SORU

Öte yandan Trump, İsrailli bir gazetecinin Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir sorusuna da yanıt verdi. “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?” şeklindeki skandal soruya karşı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven ve aralarındaki dostluğa vurgu yapan bir dil kullandı.

"ERDOĞAN OLAĞANÜSTÜ BİR LİDER VE GÜÇLÜ BİR İNSAN, ÇOK GÜÇLÜ BİR İNSAN”

Erdoğan ile geçmişte çok iyi çalıştıklarını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Aa, Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan."

“O BANA SAYGI DUYUYOR, BEN DE ONA SAYGI DUYUYORUM”

İki ülke arasında bir çatışma ihtimaline kesinlikle inanmadığını belirten Trump, İsrailli gazetecinin iddialarını duymadığını söyledi ve ekledi: "Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var."

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Son Dakika Trump İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi - Son Dakika

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