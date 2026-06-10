Aziz Yıldırım\'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra rekor bir oy alarak yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, transferde vitesi artırdı. Mazbatasını alan Aziz Yıldırım'ın listesinde yabancı futbolcu kadar yerli adaylar da bulunurken, bu isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

LİSTESİNDEKİ 2 YERLİ FUTBOLCU

Aziz Yıldırım'ın geride kalan sezon ligde dikkat çeken performans sergileyen Corendon Alanyasporlu Ümit Akdağ ve Göztepeli Arda Okan Kurtulan'ı transferde gözüne kestirdiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Aziz Yıldırım yönetiminin, Ümit Akdağ için Alanyaspor, Arda Okan Kurtulan için de Göztepe ile bonservis görüşmelerine başlayacağı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, iki futbolcunun transferini de kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.

ÜMİT AKDAĞ'IN SEZON PERFORMANSI

Ümit Akdağ, geride bıraktığımız sezonda toplam 36 maça çıkıp 2954 dakika görev almıştı. 22 yaşındaki stoper, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ARDA OKAN KURTULAN'IN SEZON KARNESİ

Sağ bek ve orta sahada görev alan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ise 32 maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asistlik skor katkısı üretti.