Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

10.06.2026 17:21
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'sında aralarında milletvekillerinin de yer aldığı isimlerin ihraçları görüşüldü. Enser Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un parti üyelikleri askıya alındı ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiler.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti içinde dikkat çeken bir karara imza attı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu dokuz ismin üyelikleri askıya alınırken, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kararlaştırıldı.

MYK'DA İHRAÇ DOSYALARI GÖRÜŞÜLDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, parti içindeki disiplin süreçleri ele alındı. Toplantıda, çeşitli gerekçelerle haklarında işlem başlatılan bazı isimlerin durumu değerlendirildi. MYK'nın aldığı karar doğrultusunda, aralarında milletvekillerinin de yer aldığı dokuz kişinin parti üyelikleri askıya alındı. Söz konusu isimler, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Disipline sevk edilen isimler şunlar:

  • Enser Aytekin
  • Ali Mahir Başarır
  • Gökhan Günaydın
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Özgür Karabat
  • Umut Akdoğan
  • Veli Ağbaba
  • Turan Taşkın Özer
  • Burhanettin Bulut

"ARINACAĞIZ" MESAJI VERMİŞTİ 

Kılıçdaroğlu, dün Genel Merkez'de yaptığı konuşmada "Kirlilikten arınacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kiri kabul etmez. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar, yokturlar ve olmayacaklardır. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriliyorum. Niye böyle konuşuyorsun diyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik, CHP bunları kendi dokularına işlemiştir. Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. 'Ben sana para vereyim sen bana oy ver', hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır" ifadelerine yer vermişti. 

"SADECE ONU AFFETMEM" DEMİŞTİ 

Kemal Kılıçdaroğlu, disipline sevk edilen isimlerden biri olan Ali Mahir Başarır için kurmaylarına "Sadece onu affetmem" demişti. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • deniz memiş deniz memiş:
    kurultay yap hak ederek gel koltuğa oyunlarla degil 1 1 Yanıtla
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    dürüst olun dünyaları götürmüşsünüz kul hakkı yemeyin hizmet edin akıllı olun 0 0 Yanıtla
  • Dr Yücel Özen Dr Yücel Özen:
    ihraç edilmedi daha o kadar kolay değil. 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    pvyonlarda delege satın alarakmı 0 0 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Helal Bay Kemal çok büyüksün büyüklüğün dürüstlüğünü geçti 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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