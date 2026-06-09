Amasra Kalesi'ne Sprey Boya İle Zarar Verildi - Son Dakika
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Amasra Kalesi'ne Sprey Boya İle Zarar Verildi

09.06.2026 19:20
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Amasra'da tarihi kaleye sprey boya ile yazılar yazıldı, suçlular hakkında işlem başlatıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Direkli Kaya ile tarihi Amasra Kalesi'nin duvarları ve surlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazı ve şekillerin silinmesi için çalışma başlatılırken, yazıları yazanlarla ilgili 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

Amasra'ya ismini veren, Helenistik Dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'da, gemi bağlama direği olarak kullanılan yapı ile ilçeyi denizden çevreleyen Amasra Kalesi'nin duvar ve surlarına, sprey boyayla yazılan harfler, çizilen emoji ve şekillerle zarar verildi. Tarihi yapılara yazı yazarak şekiller çizen kişilerin kim olduğu bilinmezken, kaymakamlık tarafından yazı ve şekillerin silinmesi için çalışma başlatıldı. Direkli kayadaki yazılar beyaz boya ile kapatılırken, kale duvar ve surlarındaki yazıların silme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis, yazıları yazanların tespiti için çalışma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralara kayıtlarını incelemeye başladı. Tarihi kayaya yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Amasra Kalesi'ne Sprey Boya İle Zarar Verildi - Son Dakika

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