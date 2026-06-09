Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi - Son Dakika
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Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Michy Batshuayi, Süper Lig\'in eski şampiyonuna önerildi
09.06.2026 21:19
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Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin yeniden Türkiye'de forma giyme ihtimali belirdi. Tecrübeli golcü, Süper Lig'in eski şampiyonu olan Bursaspor'a önerildi.

Şampiyonluk tacını takarak TFF 1. Lig'e adını yazdıran Bursaspor, gözünü doğrudan bir dönem şampiyon olduğu Süper Lig’e dikti. 

BATSHUAYI BURSASPOR'A ÖNERİLDİ

Önümüzdeki sezon üst lige yükselme hedefiyle iddialı ve güçlü bir kadro kurmak için kollarını sıvayan yeşil-beyazlılarda, transfer gündemine bomba bir isim düştü. Türkiye ligini çok yakından tanıyan dünyaca ünlü Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Bursaspor’a önerildi.

Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

KAPI KAPATILMADI

Kariyerine Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta devam eden 32 yaşındaki tecrübeli forvetin yeşil-beyazlı kulübe tavsiye edilmesi, yönetimde büyük bir heyecan yarattı. Bursaspor kurmayları, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle bu transfere temkinli yaklaşsa da bu dev hamle için kapıyı tamamen kapatmış değil. Şartların oluşması durumunda tarafların masaya oturabileceği belirtildi. 

Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

ALMANYA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Eintracht Frankfurt ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Batshuayi, geride kalan sezonda Bundesliga'da beklentilerin uzağında kaldı. Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli golcü, yalnızca 10 karşılaşmada toplam 172 dakika süre alabildi ve bu süreçte takımına 1 gollük katkı sağladı.

Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

3 BÜYÜKLERDE FORMA GİYMİŞTİ 

Türkiye futbolunun yabancısı olmayan "Batsman" lakaplı yıldız, Süper Lig kariyerine 2021 yılında Chelsea'den Beşiktaş'a kiralık gelerek başlamıştı. Türkiye macerasında iz bırakan Belçikalı forvet, daha sonra Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da terleterek ülkemizde üç büyük kulüpte de oynama başarısı gösteren nadir futbolcular arasına adını yazdırdı. 

Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi - Son Dakika

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