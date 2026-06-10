Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba

10.06.2026 14:33
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Parti grubunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya gelen son torunu için "Allah analı-babalı büyütsün" diyen kadın muhabire "Sen evli misin?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan Erdoğan, yaşını sorduğu muhabire "Kapıyı kapatma" tavsiyesinde bulundu.

TBMM'deki parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu esnada Erdoğan ile "Evli misin?" sorusunu yönelttiği kadın muhabir arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 

"SEN EVLİ MİSİN?"

Kadın muhabir, dünyaya yeni gelen torunu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah analı-babalı büyütsün" temennisinde bulundu. Kadın muhabire "Sen evli misin?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Hayır" cevabını alınca "Kapıyı kapatma" tavsiyesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    KVKK desen var :D 2 0 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    sana ne 0 0 Yanıtla
  • Ergün Öz Ergün Öz:
    yani evlen 3 çocuk yap diyor?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba - Son Dakika
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