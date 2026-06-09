45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası - Son Dakika
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45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası

45 yaşındaki Daniel Güiza\'dan kariyerinin 18. imzası
09.06.2026 21:08
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Geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de de oynayan 45 yaşındaki İspanyol golcü Daniel Güiza, İspanya 7. lig takımlarından Trebujena'ya transfer oldu.

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren ve kulüp tarihinin rekor bonservisli transferlerinden biri olan İspanyol golcü Daniel Güiza, ilerleyen yaşına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmiyor. 

45 YAŞINDA 18. FARKLI İMZASINI ATTI

45 yaşındaki tecrübeli santrfor, kariyerine yeni bir sayfa ekleyerek İspanya 7. Lig ekiplerinden Trebujena ile resmi sözleşme imzaladı. Bu imza ile birlikte profesyonel ve amatör düzeyde kariyerinin 18. farklı takımına katılan Güiza, futbol tarihine geçecek bir istikrara imza atmış oldu.

''TREBUJENA İÇİN ÖZEL BİR GÜN''

Transferi sosyal medya hesaplarından büyük bir coşkuyla duyuran İspanyol kulübü Trebujena, yaptığı açıklamada, "Bugün Trebujena ailesi için çok özel ve tarihi bir gün. Dani Güiza artık bizimle!" ifadelerini kullanarak efsane golcünün gelişini kutladı. 

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Futbola 1998 yılında Xerez altyapısında merhaba diyen Daniel Güiza, Mallorca formasıyla İspanya La Liga'da gol kralı olduktan sonra 2008 yılında 14 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 98 maça çıkıp 35 gol ve 19 asistlik bir performans sergileyen "Okçu" lakaplı futbolcu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra adeta bir seyyah gibi dünyayı gezdi. Kariyeri boyunca Barcelona B, Getafe, Recreativo, Johor DT (Malezya), Cerro Porteno (Paraguay) gibi takımların yanı sıra son yıllarda İspanya alt liglerinde Sanluqueno, UD Algaida, CD Rota, UD Rotena ve Jerez Industrial gibi ekiplerde oynadı.

Fenerbahçe, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası - Son Dakika

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