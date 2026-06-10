DSP'den CHP'ye Yanıt: Birlik Teklifine Olumsuz Yanıt - Son Dakika
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DSP'den CHP'ye Yanıt: Birlik Teklifine Olumsuz Yanıt

DSP\'den CHP\'ye Yanıt: Birlik Teklifine Olumsuz Yanıt
10.06.2026 16:24
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DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP'nin birlik teklifini reddettiklerini açıkladı, partinin iç sorunlarına değindi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, partisinin genel başkan yardımcısı ile yaptığı görüşmede, 'Biz Özgür Özel Genel Başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım' teklifinde bulunduğunu söyleyerek, "DSP ismi olumsuzluklar içinde, yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aksakal, CHP ile ilgili yaşanan hukuki ve siyasi süreçleri hatırlatarak, "Bugün geldiğimiz noktada hepimizin yüreğini burkan, Türk siyasetini derinden sarsan bir tabloyla karşı karşıyayız. Kurucu değerlerin savrulduğu, umutların tükendiği bir fetret devri yaşanmaktadır. Bu kürsüden ilan ediyorum; biz Cumhuriyet'in köklü çınarlarının devrilmesine, o çınarın gölgesinde büyüyen umutların yok edilmesine asla müsaade edemeyiz. Fakat ortada duran bir başka hakikat daha var. Herkes görmelidir ki CHP'nin yaşadığı ve yaşattığı bu üzücü durumu kendi özgün iradesiyle bertaraf etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aksakal ayrıca, mevcut CHP yönetimi ile sorun yaşayan milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel yöneticileri partisine davet etti.

'CHP KENDİ İÇİNDE AYRIŞMIŞ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile partisinin bir Genel Başkan Yardımcısı arasında yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Aksakal, "CHP, gerek fikirsel gerekse de kitlesel olarak kendi içinde ayrışmış durumdadır. Dünkü grup toplantısında bunun fiziki olarak hayata geçirildiğini hep birlikte izledik. Kötü bir yöntemle bunun uygulandığını gördük. Mutlak butlan davası sonrası görevinden ayrılmak zorunda kalan genel başkan ve yakınındaki arkadaşları bu işin böyle gitmeyeceğini gördüler ki kendi içlerinde değişik yollar arayışına girmişler. Bu seçenekler içerisinde de DSP ile görüşülmesinin doğru olacağına dair bir görüş ortaya çıkmış. Nasıl bir irtibat kurulabileceği arayışındayken içlerinden biri, bizim genel başkan yardımcılarından birini yakından tanıdığını ifade etmiş. Bu görüşmeyi yapmak üzere Sayın Murat Emir'e bu görevi vermişler. Murat Bey, arkadaşımızı arayarak randevu talep etmiş ve arkadaşımızın ofisinde birebir görüşme gerçekleştirmişler. Bu görüşme sırasında Türkiye'nin ve CHP'nin siyasi arenadaki durumunu değerlendirdiklerinde Murat Bey, 'DSP'nin kurultayının ne zaman toplanacağını' sormuş. Arkadaşımız da 'Önümüzdeki sonbahar aylarında; ekim, kasım, aralık aylarından birinde yapmayı planlıyoruz' diye söylediğinde, Emir de 'Biz Özgür Özel Genel Başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz' diye sormuş. O da bu konuda bir yanıt verme yetkisinin olmadığını belirtmiş" diye konuştu.

'ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTILAR'

Aksakal, söz konusu talebin Başkanlık Kurulu toplantısında gündeme getirildiğini kaydederek, "Toplantıdaki herkes de benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktı. DSP ismi olumsuzluklar içinde, yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez. 41 yıl temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da bu tip ilişkilerle sırf iktidar olma amacıyla ya da parlamentoda güçlü olabilmek gerekçesiyle böyle bir ilişkiye girebilme imkanının olmadığını belirttik" değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal ayrıca, Emir ile görüşen genel başkan yardımcısının partiden istifa ettiğini, dün itibarıyla da kesin ihraç istemiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP'den CHP'ye Yanıt: Birlik Teklifine Olumsuz Yanıt - Son Dakika

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