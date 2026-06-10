Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Koparan'ın yaşadığı Abide Mahallesi Bey Sitesi'nE polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

IRMAK ÖĞRETMENİN EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler, Koparan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Koparan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Irmak Ayşe Koparan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

SINIFINI "ÇİÇEK" GİBİ YAPMIŞ

Irmak öğretmenden geriye kahreden görüntüler kaldı. Irmak öğretmenin geçen sene görev yaptığı sınıfı sil baştan yenilediği görüntüler kahretti.