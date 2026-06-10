CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

10.06.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de parti üyelikleri askıya alınıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 isimden olan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan sert açıklama geldi. Başarır, "Gülüyorum bu disiplinsizlere. Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların. Bizi disipline verme yetkileri yok. Biz, kendisini ve bu kararı alanları millete tedbirli olarak veriyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partiden ihracı istenen isimleri açıkladı.

CHP'DE 9 İSME İHRAÇ TALEBİ

Sarı, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini söyledi. Söz konusu 9 ismin parti üyeliği de askıya alındı.

BAŞARIR: GÖZLERİ DÖNMÜŞ BUNLARIN

İhracı istenen isimlerden Ali Mahir Başarır'dan sert tepki geldi. T24'e konuşan Başarır şunları söyledi: "Gülüyorum bu disiplinsizlere. Parti tüzüğünü ayaklar altına aldılar, gözleri dönmüş bunların. Bizi disipline verme yetkileri yok. Biz, kendisini ve bu kararı alanları millete tedbirli olarak veriyoruz."

AKDOĞAN: BİZ TBMM ÜYESİYİZ, MYK KARARI İLE DİSİPLİNE VEREMEZSİNİZ

9 isim arasında yer alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Bizi partiden atacaklarmış. Ah, ahhh… Ne cehalet yahu. Biz TBMM üyesiyiz.

Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. Parti Meclisi kararı gerekir."

CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ali Mahir Başarır CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Akyüz Emre Akyüz:
    Güle güle mahircim 1 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    tüh bee artık nasıl inderegandi yapacaksınız acaba. yak bi puro boşver 1 0 Yanıtla
  • mevlüt dalkılıç mevlüt dalkılıç:
    Mahir, hadi yolun açık ola bacım! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu
Gökhan İnler’den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:07
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de
Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:50:37. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.