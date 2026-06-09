Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu
09.06.2026 21:25
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"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, yaklaşık 4 ay süren cezaevi sürecinin ardından tahliye edildi. Gezgin, yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını belirterek değişim mesajı verdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, tutuklu bulunduğu yaklaşık 4 aylık sürecin ardından tahliye oldu. Tahliyesinin ardından açıklamalarda bulunan Gezgin, cezaevinde geçirdiği günlerin hayatına farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Mükremin Gezgin hakkında sosyal medya platformlarında paylaştığı bazı videolar nedeniyle çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gezgin'e "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma sürecinin ardından gözaltına alınan Gezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YAKLAŞIK 4 AY CEZAEVİNDE KALDI

Yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde kalan Gezgin'in için, avukatları tarafından yapılan itirazların ardından tahliye kararı verildi.

Tahliye sonrası ilk açıklamalarını sosyal medya üzerinden yapan Gezgin, yaşadığı sürecin kendisini psikolojik olarak etkilediğini ifade etti.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu

“ALLAH KİMSEYİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN MAHRUM BIRAKMASIN”

Cezaevinde geçirdiği günlere değinen Gezgin, özgürlüğün değerini daha iyi anladığını söyledi.

"Ailemle vakit geçiriyorum. Biraz psikolojik sorunlar da yaşıyorum. Allah kimseyi özgürlüğünden mahrum bırakmasın" diyen Gezgin, yaşadığı deneyimin kendisinde önemli değişikliklere neden olduğunu belirtti.

“DAHA FARKLI BİR MÜKREMİN OLARAK GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Cezaevinde kaldığı süre boyunca hayatını sorguladığını ve yeni kararlar aldığını ifade eden Gezgin, bundan sonraki süreçte farklı bir yol izlemek istediğinin sinyalini verdi.

Gezgin, "Dört duvar arasında bir karar aldım. Toplumumuza daha farklı bir Mükremin olarak gelmeyi düşünüyorum" sözleriyle kamuoyuna değişim mesajı verdi.

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Son Dakika Mükremin Gezgin Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu - Son Dakika

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