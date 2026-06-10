ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi - Son Dakika
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ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

10.06.2026 15:46
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ABD'de açıklanan enflasyon verileri piyasa beklentilerine paralel geldi. Yıllık TÜFE yüzde 4,2, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından altın fiyatlarında sınırlı bir yükseliş görülürken, gram altın saat 15.40 itibarıyla 6 bin 190 liradan işlem gördü. Piyasalar şimdi Fed'in faiz politikasına ilişkin olası adımlara odaklandı.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Beklentilere büyük ölçüde paralel gelen verilerin ardından altın fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket gözlendi.

  • ABD'de yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 4,2 olarak açıklanırken, piyasa beklentisi de aynı seviyedeydi. Bir önceki veri ise yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,5 artış gösterirken, bu rakam da beklentilerle uyumlu gerçekleşti.
  • Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon verileri de beklentilere paralel geldi. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 2,9 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydedildi. Aylık çekirdek enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda dikkat çeken detaylardan biri oldu.
  • Tüketici fiyat endeksi, ABD'deki enflasyon eğilimlerini ve tüketicilerin satın alma gücündeki değişimi ölçen en önemli ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Veriler aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları açısından da yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA KIPIRDANMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından düşüş eğiliminde bulunan altın fiyatlarında sınırlı bir toparlanma yaşandı. Saat 15.40 itibarıyla gram altın 6 bin 190 lira seviyesinden işlem gördü.

ŞİMDİ GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA 

Piyasalarda gözler şimdi, açıklanan verilerin Fed'in faiz politikası üzerindeki olası etkilerine çevrildi. Özellikle önümüzdeki dönemde gelecek ekonomik veriler, altın ve diğer yatırım araçlarının yönü açısından belirleyici olacak.

GELENEKSEL İLİŞKİ BOZULDU

Son günlerde piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise petrol ve altın fiyatlarının aynı yönde hareket etmeye başlaması oldu. Normal şartlarda petrol fiyatları yükselirken altının gerilemesi beklenirken, son günlerde her iki emtia grubunda da satışların hız kazandığı görülüyor. Hafta başında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, son günlerde yeniden gerileyerek daha düşük seviyelere çekildi. Uzmanlar, emtia piyasasında yaşanan geniş çaplı satışların petrol fiyatlarını da baskıladığını belirtiyor.

YATIRIMCILAR BEKLEME MODUNA GEÇTİ

Küresel yatırımcıların, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin daha net sinyaller görmek için riskli varlıklardan uzak durduğu ifade ediliyor. Bu nedenle borsalar, emtia piyasaları ve kripto paralarda dalgalı ve zayıf seyir öne çıkarken, piyasalarda kısa vadeli ve temkinli pozisyonlanmanın arttığı gözleniyor. Uzmanlara göre yılın geri kalan bölümünde de küresel piyasalarda oynaklığın yüksek kalması ve yatırımcıların temkinli hareket etmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi - Son Dakika
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