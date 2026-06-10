Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Beklentilere büyük ölçüde paralel gelen verilerin ardından altın fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket gözlendi.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından düşüş eğiliminde bulunan altın fiyatlarında sınırlı bir toparlanma yaşandı. Saat 15.40 itibarıyla gram altın 6 bin 190 lira seviyesinden işlem gördü.
Piyasalarda gözler şimdi, açıklanan verilerin Fed'in faiz politikası üzerindeki olası etkilerine çevrildi. Özellikle önümüzdeki dönemde gelecek ekonomik veriler, altın ve diğer yatırım araçlarının yönü açısından belirleyici olacak.
Son günlerde piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise petrol ve altın fiyatlarının aynı yönde hareket etmeye başlaması oldu. Normal şartlarda petrol fiyatları yükselirken altının gerilemesi beklenirken, son günlerde her iki emtia grubunda da satışların hız kazandığı görülüyor. Hafta başında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, son günlerde yeniden gerileyerek daha düşük seviyelere çekildi. Uzmanlar, emtia piyasasında yaşanan geniş çaplı satışların petrol fiyatlarını da baskıladığını belirtiyor.
Küresel yatırımcıların, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin daha net sinyaller görmek için riskli varlıklardan uzak durduğu ifade ediliyor. Bu nedenle borsalar, emtia piyasaları ve kripto paralarda dalgalı ve zayıf seyir öne çıkarken, piyasalarda kısa vadeli ve temkinli pozisyonlanmanın arttığı gözleniyor. Uzmanlara göre yılın geri kalan bölümünde de küresel piyasalarda oynaklığın yüksek kalması ve yatırımcıların temkinli hareket etmeyi sürdürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi - Son Dakika
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