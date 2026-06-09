Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca bir internet site üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçu işlendiği tespit edilerek soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespiti amacıyla MASAK tarafından para transferine aracılık ettiği değerlendirilen IBAN adreslerine ilişkin 84 banka hesabı hareketleri incelendi. Banka hesaplarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar TL olduğu belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 27 ilde 84 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık talimatıyla 9 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken aramada ele geçen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, 8 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › serik › 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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