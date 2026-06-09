27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

09.06.2026 21:09
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen ve MASAK incelemeleriyle 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar TL olduğu belirlenen yasa dışı bahis şebekesine yönelik 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca bir internet site üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçu işlendiği tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

8 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespiti amacıyla MASAK tarafından para transferine aracılık ettiği değerlendirilen IBAN adreslerine ilişkin 84 banka hesabı hareketleri incelendi. Banka hesaplarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar TL olduğu belirlendi.

27 İLDE DÜĞMEYE BASILDI, 72 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, 27 ilde 84 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık talimatıyla 9 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken aramada ele geçen dijital materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, 8 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş, Güncel, serik, Son Dakika

Son Dakika serik 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    bence amerikadski gibi kumarhaneler bölgesi açılmalı sadece o bölgede kumarhane yasal olmalı bu kadar paradan devlet vergi alamıyor. ne yaparsan yap bunu oynayacaklar, Kıbrıs bizim paralarla ihya oldu 0 0 Yanıtla
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