Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Başarır da disipline sevk edildi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Başarır da disipline sevk edildi

10.06.2026 17:33
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Disiplin sürecini başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın 9 ismin parti üyeliklerini askıya alınıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken, o isimler arasında Ali Mahir Başarır da yer aldı. Başarır Kılıçdaroğlu için, "Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek" şeklinde sert ifadeler kullanmış, Kılıçdaroğlu da, "Sadece onu affetmem" demişti.

Mahkemenin mutlak bbutlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, disiplin sürecini başlattı. MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, disipline sevk edilen isimleri açıkladı.

İHRACI İSTENENLER ARASINDA BAŞARIR DA VAR

Sarı, Enser Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un parti üyeliklerinin askıya alındığını, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

İhracı istenenler arasında bir kişi dikkat çekti. Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullanan, CHP Genel Başkanı'nın da, "Sadece onu affetmem" dediği CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

"ALLAH ONUN BELASINI VERSİN"

24 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen kalabalık grup bazı CHP’li milletvekilleri ve avukatlarla birlikte CHP Genel Merkezi önünde toplanmıştı. Yaşanan arbedenin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek” sözleri gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalara büyük tepki gösterdiği öğrenilirken, Ali Mahir Başarır’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi için hazırlık başlatılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Omuz Omuza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'nun 'Sadece onu affetmem' dediği Başarır da disipline sevk edildi - Son Dakika

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