Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

10.06.2026 16:35
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mazbata töreni öncesinde merdivenlerde yaşanan bir an dikkat çekti. Kameramanların merdivenleri kapattığını gören Yıldırım'ın önce onların aşağı inmesini istediği, ardından ise kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin merdivenlerden çıkmasını sağladığı görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mazbata töreni öncesinde sergilediği tavır dikkat çekti. Kulüp binasında düzenlenen tören öncesinde merdivenlerde görüntü almak isteyen kameramanları fark eden Yıldırım, merdivenlerin boşaltılmasını istedi.

KAMERAMANLARI AŞAĞI İNDİRDİ

Merdivenlerde bulunan kameramanların aşağı inmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın önce kendisinin merdivenlerden çıktığı görüldü. Daha sonra ise yanında bulunan yönetim kurulu üyeleri ve arkadaşlarının da merdivenlerden çıkmasını sağladı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Mazbata töreni öncesinde yaşanan bu anlar kameralara yansırken, Yıldırım'ın tören düzenine verdiği önem dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede Fenerbahçeliler arasında da ilgi gördü.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü - Son Dakika
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