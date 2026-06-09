Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni fiyat listesini ve cazip finansman paketlerini açıkladı.
Hem SUV segmentindeki T10X hem de fastback tasarımıyla dikkat çeken T10F modelleri için devreye alınan kampanyada, bütçesine göre sıfır faiz ya da düşük peşinat tercih etmek isteyenlere farklı seçenekler sunuluyor.
Buna göre;
Şirketlerin ve ticari işletmelerin filosunu doğuştan elektrikli Togg modelleriyle kurması veya yenilemesi için bu ay ezber bozan bir kolaylık getirildi.
T10F V2, T10X V2 ile bu modellerin 4More versiyonlarından 5 adet ve üzerinde toplu alım yapan kurumsal müşterilere yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor.
Böylece şirketler, hiç peşinat ödemeden aracın tamamına çıkan kredi desteğiyle filolarını Togg kalitesiyle donatabiliyor.
Haziran ayı itibarıyla Togg modellerinin donanım ve menzil seçeneklerine göre netleşen anahtar teslim satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Togg T10X (SUV) Fiyatları
Togg T10F (Fastback) Fiyatları
Son Dakika › Güncel › Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası - Son Dakika
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