Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor - Son Dakika
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Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor

Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor
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TFF 3. Lig 2. Grup'taki sezonun ilk maçında haftaya 6 Eylül Pazar günü Bucaspor 1928'le karşılaşacak Balıkesirspor, yeni sezon öncesi kapsamlı tadilattan geçen Atatürk Stadı'nın sahasının henüz hazır olmaması nedeniyle farklı bir statta maça çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, bu doğrultuda stat arayışını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'taki sezonun ilk maçında haftaya 6 Eylül Pazar günü Bucaspor 1928'le karşılaşacak Balıkesirspor stat arayışına girdi. 

BALIKESİRSPOR STAT ARIYOR

Yeni sezon öncesi kapsamlı tadilattan geçen Balıkesir Atatürk Stadı'nın sahasının henüz hazır durumda olmadığı öğrenildi. Ligde şampiyonluk hedefiyle iddialı bir takım kuran Balıkesirspor, ilk hafta rakibini farklı bir statta ağırlayacak. 

GÜNDEMDE AKHİSAR STADI VAR

Yönetimin Spor Toto Akhisar Stadı'nı değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Bu stadı kullanan 1. Lig ekibi Vanspor o hafta deplasmanda olacak.

BALIKESPOR'UN STADINDA KAPSAMLI TADİLAT

Balıkesirspor'un iç saha maçlarını oynadığı Balıkesir Atatürk Stadyumu, yeni sezon öncesi kapsamlı bir tadilata girmişti. Statta yenileme ve modernizasyon çalışmaları yürütülürken, aydınlatma sistemi tamamen yenilendi. Tesisin dış cephesi modern bir görünüm kazandıracak şekilde kaplandı ve çeşitli bakım-onarım çalışmalarıyla yapısal eksiklikler giderildi. Protokol tribünü yenilenerek koltuk değişimleri gerçekleştirildi. Saha zemini ve skorbord yenileme çalışmaları ile soyunma odalarının bakım çalışmaları yapıldı.

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Son Dakika Spor Yılların efsane kulübü maç yapabileceği bir stat arıyor - Son Dakika

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