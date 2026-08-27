MAG'e siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ifşa oldu - Son Dakika
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MAG'e siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ifşa oldu

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İngiltere'de 3 havalimanını işleten Manchester Airports Group, siber saldırıda 8,7 milyon müşterinin verilerine erişildiğini açıkladı. Saldırıda e-posta, telefon, plaka ve posta kodu bilgileri çalındı ancak banka ve ödeme bilgileri etkilenmedi. Havalimanı operasyonları ve yolcu güvenliği tehlikeye girmedi. Şirket müşterilerini oltalama saldırılarına karşı uyardı.

İngiltere'de 3 havalimanını işleten Manchester Airports Group (MAG) adlı şirkete düzenlenen siber saldırıda, yaklaşık 8,7 milyon müşterinin verilerine erişildi.

Manchester Havalimanı, East Midlands Havalimanı ve Stansted Havalimanı'nı işleten MAG adlı şirketten yapılan açıklamada, saldırıdan araç parkı, özel yolcu salonu, hızlı geçiş rezervasyonları ve havalimanı içi Wi-Fi kayıtlarına ilişkin verilerin etkilendiği belirtildi.

Yaklaşık 8,7 milyon müşterinin verilerine erişildiği kaydedilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının müşterilere ait e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plaka bilgileri ve posta kodlarına ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sırasında yolcu güvenliği ya da havacılık güvenliğinin hiçbir aşamada tehlikeye girmediği, havalimanı operasyonlarının da etkilenmediği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, saldırının yapıldığı sistemde müşterilere ait banka ve ödeme bilgilerinin bulunmadığı ifade edildi.

MAG Sözcüsü, şirketin olaydan kaynaklanan riski derhal kontrol altına aldığını, müşterileri ile sistemlerini korumak için uzman danışmanlarla çalıştıklarını belirtti.

Sözcü, ilgili makamların bilgilendirildiğini ve bu makamlarla işbirliği yapıldığını kaydederek, müşteri otopark hizmetlerinin normal şekilde sürdüğünü bildirdi.

Londra'nın kuzeyindeki Stansted Havalimanı da müşterilerine gönderdiği e-postada, kendilerinden gelmiş gibi görünen beklenmedik e-posta, telefon araması ya da kısa mesajlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

E-postada, "Ödeme ya da banka bilgileri istemek için sizinle beklenmedik şekilde asla iletişime geçmeyiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Manchester, Teknoloji, İngiltere, Havacılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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