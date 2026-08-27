Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul\'a geliyor

Sol kanat diyoruz stoper diyorlar gel de kafayı yeme çeksene kardeşim fofana yı mis gibi sol kanat 21 yaşında her kritere uygun hız desen var uzaktan şut çıkarması fena değil kondisyonu güzel yaşı da genç henüz 21 yaşında yani u-23 şartını da kapsıyor üstelik bu adam SOL KANAT yani bizim maximen sonrası yokluğunu çektiğimiz bir bölge bu iş sadece kerem ile nene ile olmaz fofana nene dönüşümlü kullan solda da levent brown kullan geri dönerse ki ihtimali var oster ile oğuzu rotasyon yap hangi maç olursa olsun sol kanat aksamaz tıkır tıkır işler

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