Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul\'a geliyor
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Fenerbahçe'nin Nice ile anlaşma sağladığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'un 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sularında İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Nice ile anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong’u 4 yıllığına kadrosuna katmak üzere.

CUMA GÜNÜ FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Nice'in Ganalı savunma oyuncusu Oppong, 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30 sularında İstanbul’a gelecek. Genç savunmacı, havalimaına inişinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.  

10 MİLYON EURO'YU AŞAN BONSERVİS

Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız kulübüne 10 milyon Euro'yu aşan bir bonservis bedeli ödeyecek.  

2.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Nice, Oppong’u geçen yaz İsveç ekibi Norrköping’den 2,7 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Genç stoperin Nice ile Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Fenerbahçe, İstanbul, Ağustos, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Sol kanat diyoruz stoper diyorlar gel de kafayı yeme çeksene kardeşim fofana yı mis gibi sol kanat 21 yaşında her kritere uygun hız desen var uzaktan şut çıkarması fena değil kondisyonu güzel yaşı da genç henüz 21 yaşında yani u-23 şartını da kapsıyor üstelik bu adam SOL KANAT yani bizim maximen sonrası yokluğunu çektiğimiz bir bölge bu iş sadece kerem ile nene ile olmaz fofana nene dönüşümlü kullan solda da levent brown kullan geri dönerse ki ihtimali var oster ile oğuzu rotasyon yap hangi maç olursa olsun sol kanat aksamaz tıkır tıkır işler 1 0 Yanıtla
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