Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı - Son Dakika
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Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

10.06.2026 19:11
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A Milli Takım, 14 Haziran'da TSİ 07.00'de 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın durumu belli oldu. Montella, sakatlıklarını atlatan iki oyuncuyu da Avustralya maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor.

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, ABD ve Paraguay' ile mücadele edecek.

İLK RAKİP AVUSTRALYA

Ay-yıldızlılar, ilk maçında 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelerek 3 puan mücadelesi verecek. 

FERDİ VE KENAN'IN SON DURUMU

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun tamamen hazır hale geldiği ve Montella'nın milli yıldızı Avustralya maçında değerlendireceği ifade edildi. Öte yandan Kenan Yıldız'ın da sakatlığını atlatmasıyla birlikte kısa süre içinde istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Montella'nın yıldız ismi de Ferdi gibi Avustralya maçında ilk 11'de oynatmayı planladığı dile getirildi. 

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Son Dakika Spor Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı - Son Dakika
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