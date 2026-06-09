Uzak Şehir\'in yıldızları tatilde aşka geldi

İki sezondur reyting rekorları kıran fenpmen dizi Uzak Şehir'in sezon finali yapmasının ardından dizinin oyuncuları da yoğun geçen çalışma temposuna kısa bir ara verdi.

Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren ve projeye veda eden Alper Çankaya ile Pakize Sancak rolüyle izleyici karşısına çıkan Yaren Güldiken, birlikte çıktıkları tatilden paylaştıkları karelerle gündem oldu.

SEZONUN YORGUNLUĞUNU TATİLDE ATIYORLAR

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Gözlerden uzak bir tatil tercih eden çift, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

AŞK DOLU KARELER PEŞ PEŞE GELDİ

Yakışıklı oyuncu Alper Çankaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda çiftin oldukça keyifli olduğu görüldü. Birlikte vakit geçiren ikilinin samimi kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Çiftin paylaşımları hayranlarından yoğun ilgi gördü. Takipçiler fotoğraflara, "Birbirinize çok yakışıyorsunuz", "Uzak Şehir'in en sevilen çifti" ve "Dizi sezon finali yaptı ama aşk devam ediyor" şeklinde yorumlar yaptı.



