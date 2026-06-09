Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi - Son Dakika
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Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Uzak Şehir\'in yıldızları tatilde aşka geldi
09.06.2026 22:06
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Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Ünlü çiftin romantik pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İki sezondur reyting rekorları kıran fenpmen dizi Uzak Şehir'in sezon finali yapmasının ardından dizinin oyuncuları da yoğun geçen çalışma temposuna kısa bir ara verdi. 

Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren ve projeye veda eden Alper Çankaya ile Pakize Sancak rolüyle izleyici karşısına çıkan Yaren Güldiken, birlikte çıktıkları tatilden paylaştıkları karelerle gündem oldu.

Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

SEZONUN YORGUNLUĞUNU TATİLDE ATIYORLAR

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Gözlerden uzak bir tatil tercih eden çift, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

AŞK DOLU KARELER PEŞ PEŞE GELDİ

Yakışıklı oyuncu Alper Çankaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda çiftin oldukça keyifli olduğu görüldü. Birlikte vakit geçiren ikilinin samimi kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Çiftin paylaşımları hayranlarından yoğun ilgi gördü. Takipçiler fotoğraflara, "Birbirinize çok yakışıyorsunuz", "Uzak Şehir'in en sevilen çifti" ve "Dizi sezon finali yaptı ama aşk devam ediyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldiUzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi


Uzak Şehir, Çankaya, Magazin, Ünlüler, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Uzak Şehir Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi - Son Dakika

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