Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını belirten Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı.
Türkiye gazetesine konuşan Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilk dönemde ara tatilin uygulanacağını ifade etti.
Yeni döneme ilişkin detaylar paylaşan Tekin, ikinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı'nın bulunduğu haftaya denk geldiğini belirtti.
Tekin, "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl birinci yarıyılda ara tatil yapacağız. İkinci yarıyılda ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk geliyor" dedi.
Son dönemde kamuoyunda ara tatil uygulamasının kaldırılabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle kasım ve nisan aylarında uygulanan birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceği öne sürülüyordu.
Bakan Tekin'in açıklamasıyla birlikte ara tatil uygulamasının yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceği netlik kazanmış oldu.
Son Dakika › Güncel › Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?