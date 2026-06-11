Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı - Son Dakika
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Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
11.06.2026 09:39
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı. İlk dönemde ara tatil yapılacağını belirten Tekin, ikinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı haftasına denk geleceğini söyledi. Böylece ara tatilin kaldırılacağı yönündeki iddialar da yanıt bulmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni akademik takvimin kısa süre içinde yayımlanacağını belirten Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

Türkiye gazetesine konuşan Bakan Tekin, önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilk dönemde ara tatilin uygulanacağını ifade etti.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ RAMAZAN BAYRAMI HAFTASINA DENK GELECEK

Yeni döneme ilişkin detaylar paylaşan Tekin, ikinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı'nın bulunduğu haftaya denk geldiğini belirtti.

Tekin, "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl birinci yarıyılda ara tatil yapacağız. İkinci yarıyılda ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk geliyor" dedi.

ARA TATİL KALDIRILACAK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemde kamuoyunda ara tatil uygulamasının kaldırılabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle kasım ve nisan aylarında uygulanan birer haftalık ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceği öne sürülüyordu.

Bakan Tekin'in açıklamasıyla birlikte ara tatil uygulamasının yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceği netlik kazanmış oldu.

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Son Dakika Güncel Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı - Son Dakika

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