Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

11.06.2026 09:55
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İstanbul'da ünlülülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, gözaltı listesinde Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'ın da yer alması dikkat çekti.

Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iş, sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

  • Ayşe Hatun Önal
  • Tolga Çam
  • Ferhan Kaya
  • Murat Saygı
  • Enis Ahmet Onat
  • Ahmet Karoğlu
  • Emre Tari
  • Hasan Vatan
  • Kerimcan Durmaz
  • Kenan Doğulu
  • Beren Saat
  • Mehmet Cem Karcı
  • Berdan Mardini
  • Reyhan Küçükyeğen
  • Ozan Doğulu
  • Yaşar İpek
  • Mehmet Yıldız
  • Tessy Ramos Correira
  • Enis Arıkan
  • Rafet Eren Yorulmazer
  • Ali Efe Bezci
  • Selin Ciğerci

EMNİYETE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade ve sorgu işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkez yerleşkesine sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Bilgisayar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında - Son Dakika

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