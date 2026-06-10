Beşiktaş\'tan Ruben Loftus-Cheek atağı

Süper Lig devi Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo İtaliano ile resmi sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEFTE LOFTUS-CHEEK VAR

Tuttomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, siyah-beyazlıların 30 yaşındaki merkez orta sahanın durumunu araştırdığı ifade edildi.

KİRALAMAYA SICAK BAKILMIYOR

Beşiktaş'ın Loftus-Cheek'i kiralamak istediği ancak hem oyuncu tarafının hem de Milan kulübünün kiralama önerisine sıcak bakmadığı kaydedildi.

ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Vincenzo İtaliano'nun da İtalya Serie A'dan çok iyi tanıdığı Ruben Loftus-Cheek'i kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesinde bulundurduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Milan ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden İngiliz yıldız Loftus-Cheek, bu sezon tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.