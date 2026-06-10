Öldürdüğü Erdem’e kendisine "ağabey" demediği için husumet beslemiş - Son Dakika
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Öldürdüğü Erdem’e kendisine "ağabey" demediği için husumet beslemiş

10.06.2026 17:22
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir'in annesinin cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği ve bir süre Sevgi Evi'nde kaldığı belirtildi. 25 suç kaydı olan cinayet şüphelisi 18 yaşındaki C.C.’nin Demir ile kendisine "ağabey" demediği için çıkan tartışma nedeniyle husumetli olduğu belirtildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in katil zanlısının, Erdem'i kendisine "ağabey" demediği için öldürdüğü ortaya çıktı.

KAVGADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve D.K. (19) arasında kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öldürdüğü Erdem’e kendisine

25 SUÇ KAYDI BULUNDU

Tutuklanan şüpheli C.C.'nin, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Öldürdüğü Erdem’e kendisine

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak bir kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip uzaklaştırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları da yer alıyor.

Öldürdüğü Erdem’e kendisine

"AĞABEY" DEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Erdem Demir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahalle Camisi'nde toprağa verildi. Demir'in annesinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği, bu nedenle bir süre Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi. Çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, kendisine 'ağabey' demediği gerekçesiyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü

Kaynak: DHA

Karşıyaka, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Öldürdüğü Erdem’e kendisine 'ağabey' demediği için husumet beslemiş - Son Dakika

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