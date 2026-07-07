Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı - Son Dakika
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Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı

Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD\'de yakalandı
07.07.2026 00:24
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Türkiye’de hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan yasa dışı göçmen Dursun Aydın’ın, Massachusetts eyaletinde düzenlenen hedefli bir operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Sturbridge kentinde kıskıvrak yakalanan Aydın'ın ABD’de, terör tehdidi, gasp, hırsızlık ve aile içi şiddet gibi çok sayıda ağır suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Amerikan makamları, firarinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Türkiye’de hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan kaçak göçmen Dursun Aydın'ın, Massachusetts eyaletinde düzenlenen nokta operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Zanlının ABD'de de kabarık bir suç sicili olduğu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de ağır bir suçtan aranan ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan bir firariyi adalete teslim etmek üzere düğmeye bastı. ICE'a bağlı Sınır Dışı Etme Operasyonları (ERO) Boston Ofisi, Massachusetts eyaletine bağlı Sturbridge kentinde hedef odaklı özel bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Türkiye'deki adli makamlar tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla aranan Türk vatandaşı Dursun Aydın kıskıvrak yakalandı.

Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI: ABD'DE DE SUÇ MAKİNESİNE DÖNMÜŞ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yasadışı göçmen olan Dursun Aydın’ın sadece Türkiye'de değil, sığındığı ABD topraklarında da boş durmadığı ve arkasında adeta bir suç zinciri bıraktığı belirtildi. Aydın hakkında ABD mahkemelerinde işlem yapılan adli dosya ve suç geçmişinde şu maddeler yer alıyor:

Terör nitelikli tehditlerde bulunma,

Fiziksel saldırı, darp ve çevre güvenliğini tehlikeye atma,

Nitelikli hırsızlık, gasp ve aile içi şiddet,

Denetimli serbestlik kurallarını ihlal etme,

Yirmiden fazla tehlikeli trafik ihlali.

ICE'DAN KARARLI MESAJ: KAMU GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDENLER KALAMAZ

Operasyonun ardından ERO Boston yetkilileri, bu tarz tehlikeli suçluların Amerikan toplumunun içinde serbestçe dolaşmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Yapılan resmi açıklamada, gözaltına alınan Dursun Aydın hakkında sınır dışı (deport) işlemlerinin vakit kaybetmeden başlatıldığı bildirildi.

ICE, kamu güvenliğini doğrudan tehdit ettiği değerlendirilen yasadışı kişilerin ülkede barınamayacağını ve müttefik ülkelerle suçlu iadesi noktasında koordineli operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Güvenlik, Cinayet, Türkiye, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika ABD Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı - Son Dakika

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