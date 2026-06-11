ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, perşembe günü Mexico City'de başlayacak olan turnuva öncesi benzeri görülmemiş bir diplomatik ve sportif skandala sahne oldu. Tarihe geçmeye hazırlanan Somalili hakem Omar Artan’ın ABD’ye girişine izin verilmedi ve hakem ülkesine geri gönderildi.

2025 yılında Afrika'nın en iyi erkek hakemi seçilen ve turnuvanın nihai hakem listesinde yer alan Artan, çarşamba günü başkent Mogadişu’ya ulaştı ancak ABD’den atılması onu ülkesinde bir halk kahramanına dönüştürdü.

STADYUMDA BİNLERCE KİŞİ KARŞILADI

Mogadişu Havalimanı'nda kalabalık bir destekçi grubu ve hükümet yetkilileri tarafından karşılanan Omar Artan için şehirde adeta devlet töreni yapıldı. Somali bayrağına sarılan ve omuzlara alınan ünlü hakem, dev bir stadyuma götürüldü. Binlerce Somalili, Artan’a destek vermek için tribünleri doldururken, alanı göremeyen yüzlerce kişi stadyum çevresindeki çatılara ve direklere tırmandı. Sahada marşlar eşliğinde yürüyen Artan, omuzlardan inmeden kendisini destekleyen halkı selamladı.

"GELECEK YIL MUTLAKA KATILACAĞIM"

Havalimanında ve stadyumda kendisini yalnız bırakmayan yüzlerce destekçisine seslenen Omar Artan, ABD yönetiminin kararını "talihsizlik" olarak nitelendirdi. Yaşananların geride kaldığını belirten Artan, FIFA'nın bu süreçte kendisine verdiği destek için minnettar olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Somali, iyi günde de kötü günde de bizimdir. Şu an ülkemdeyim ve olmak istediğim başka bir yer yok. Gençler, ülkenize olan inancınızı kaybetmeyin. Allah'ın izniyle bir sonraki turnuvaya katılacağıma söz veriyorum."

ABD YÖNETİMİNDEN "ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ" AÇIKLAMASI

Trump yönetimi ise salı günü yaptığı resmi açıklamada, Omar Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle" bağlantıları olduğu iddiasıyla Dünya Kupası için ABD'ye girişinin reddedildiğini bildirdi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), isim vermeden yaptığı açıklamada, cumartesi günü İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Miami Uluslararası Havalimanı'na gelen bir Somali vatandaşının inceleme endişeleri nedeniyle ülkeye kabul edilmediğini ve sınır görevlilerinin bu kişiyi "ulusal güvenlik tehdidi" olarak değerlendirdiğini aktardı. Hakemin seyahat vizesinin ise henüz geçen hafta Kenya'daki Somali Büyükelçiliği tarafından onaylanmış olması dikkat çekti.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI, FIFA MEN ETTİ

Somali hükümeti, Artan'ın turnuvada görev alabilmesi ve ABD'ye girebilmesi için hem Washington yönetimi hem de FIFA ile yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ancak müzakerelerin sonuçsuz kaldığını açıklayarak derin üzüntü duyduklarını belirtti. Bir FIFA sözcüsü ise yaptığı son açıklamada, yaşanan vize krizinin ardından Omar Artan'ın 2026 Dünya Kupası'nda antrenman yapamayacağını veya herhangi bir maç yönetemeyeceğini resmen duyurdu.