A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları - Son Dakika
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A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları

11.06.2026 15:59
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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan piyasa değeri sıralamasında Fransa 1.52 milyar euro ile zirvede yer aldı. A Milli Futbol Takımı ise 473.7 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 14. milli takımı oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, turnuvada mücadele edecek milli takımların piyasa değerleri de netlik kazandı. Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen yıldızlarını kadrolarında barındıran ülkeler arasında Fransa zirvede yer aldı.

TÜRKİYE İLK 15'TE

A Milli Futbol Takımı, 473 milyon 700 bin euroluk toplam kadro değeriyle dünyanın en değerli 14. milli takımı oldu. Ay-yıldızlılar bu sıralamada İtalya, Uruguay, Hırvatistan, ABD, İsviçre ve Japonya gibi önemli futbol ülkelerini geride bıraktı.

ZİRVE FRANSA'NIN

Kylian Mbappe başta olmak üzere birçok dünya yıldızını kadrosunda bulunduran Fransa, 1.52 milyar euroluk değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı. Fransa'yı 1.36 milyar euro ile İngiltere, 1.22 milyar euro ile İspanya takip etti.

İLK 10'DA DEVLER VAR

Listenin üst sıralarında Portekiz, Almanya, Brezilya, Arjantin ve Hollanda gibi futbolun önde gelen ülkeleri bulunuyor. Norveç, Belçika ve Fildişi Sahili de ilk 10 içerisinde yer almayı başardı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 25 MİLLİ TAKIMI

1- Fransa | 1.52 milyar euro

2- İngiltere | 1.36 milyar euro

3- İspanya | 1.22 milyar euro

4- Portekiz | 1.01 milyar euro

5- Almanya | 947 milyon euro

6- Brezilya | 928.20 milyon euro

7- Arjantin | 782.50 milyon euro

8- Hollanda | 754.20 milyon euro

9- Norveç | 589.90 milyon euro

10- Belçika | 547.50 milyon euro

11- Fildişi Sahili | 522.10 milyon euro

12- Fas | 498.30 milyon euro

13- Senegal | 478.10 milyon euro

14- Türkiye | 473.70 milyon euro

15- İsveç | 406.08 milyon euro

16- Hırvatistan | 387.30 milyon euro

17- ABD | 385.65 milyon euro

18- Ekvador | 368.70 milyon euro

19- Danimarka | 365 milyon euro

20- Uruguay | 359.30 milyon euro

21- İsviçre | 332.50 milyon euro

22- İtalya | 315.70 milyon euro

23- Kolombiya | 302.35 milyon euro

24- Yunanistan | 275.60 milyon euro

25- Japonya | 270.85 milyon euro

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    ufak atın da serçelerde yesin. kime göre? 40 filan denseydi biraz inandırıcı olurdu 0 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Çok uçurmuşlar. Kime göre ? Bana göre 48 ci sırada. 0 0 Yanıtla
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