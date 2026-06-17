İstanbul'da Çatışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da Çatışma: 5 Yaralı

17.06.2026 22:34
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Eyüpsultan'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı, incelemeler devam ediyor.

İstanbul Eyüpsultan'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, saat 19.30 sıralarında Karadolap Mahallesi Veysel Karani Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkın önüne 34 NLZ 098 plakalı otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa ateş açıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

İstanbul'da Çatışma: 5 Yaralı

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda B.S. (16) bacağından, Kaan G. (18) bacakları ile göğsünden, Kerim D. (20) ayağından, Mahmut Efe O. (19) ayağından, B.A.'nın (15) ise karnından ve bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, B.S., Kaan G. ve B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SAHTE PLAKALI OTOMOBİL, ORMANDA YANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarında 24 adet boş kovan bulunurken, sokakta bulunan park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu, aynı plakaya ait gerçek aracın ise Bağcılar'da bir otoparkta park halinde olduğu ve sahibinin durumdan haberi olmadığı tespit edildi.

İstanbul'da Çatışma: 5 Yaralı

Şüphelilerin kullandığı araç ise Kemerburgaz Kent Ormanı'nın girişinde yanmış halde bulundu. Yanan araçta yapılan incelemelerde ise 1 adet tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Çatışma: 5 Yaralı - Son Dakika

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