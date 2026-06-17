ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Narko-Teröristlere Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Narko-Teröristlere Operasyon Düzenledi

17.06.2026 03:47
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ABD ordusu, uyuşturucu taşıyan bir tekneye düzenlediği saldırıda 1 narko-teröristi öldürdü.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye düzenlenen saldırıda en az 1 narko-teröristin öldürüldüğünü duyurarak, "Sağ kurtulan 2 narko-teröristi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak tanımlanmış organizasyonlara ait bir tekneyle daha saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın hedef alınan teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 2 erkek narko-teröristi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi.

Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Operasyon, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Narko-Teröristlere Operasyon Düzenledi - Son Dakika

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