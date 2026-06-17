Esenyurt'ta Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Esenyurt'ta Silahlı Çatışma

Esenyurt\'ta Silahlı Çatışma
17.06.2026 04:51
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Esenyurt'ta motosiklet ve otomobil arasında silahlı çatışma, çok sayıda araca mermi isabet etti.

ESENYURT'ta, seyir halindeki motosiklet ve otomobildeki kişiler arasında yaşanan silahlı çatışmada, çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. İki grubun birbirlerine ateş etme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-522 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilde bulunanlar ile motosikletli kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Bir süre birbirlerini takip eden iki grup silahla birbirlerine ateş açtı.

ÇOK SAYIDA ARACA KURŞUN SABİT ETTİ

İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu park halindeki çok sayıda araca kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Detaylı inceleme yapan ekipler, çok sayıda araca kurşun isabet ettiğini tespit etti. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandırarak delil torbasına koyan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çatışmada yaralı kişinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

İki grubun karşılıklı ateş ettiği anlar güvenlik kamera görüntüsüne saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokaktan çıktıktan sonra duran bir otomobilin yolu keserek kendilerine doğru gelen motosiklete ateş açtığı görülüyor. Bu sırada motosikletin arkasından gelen otomobilde bulunan kişilerin de motosikletin üzerindeki kişilere ateş ettiği anlar yer alıyor. Yere düşen motosikletteki kişilerden biri ise araçlara doğru silahla ateş açıyor. Görüntülerin solunda ise motosiklete binen kişiler araçların peşinden gittiği görülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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