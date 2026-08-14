Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorin grubunda zamlı tarife devreye girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinden alınan maktu ÖTV, 13-31 Ağustos tarihleri arasında sıfır lira olarak belirlenmişti. ÖTV’nin sıfırlanmasının ardından dün motorin fiyatlarında yaklaşık 9 liralık dev bir indirim gerçekleşmişti. Ancak uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki hareketlilik nedeniyle gece yarısı yapılan 8,89 TL’lik yeni zam, dünkü ÖTV indiriminin etkisini tamamen ortadan kaldırdı.

MOTORİNDE SON DÖNEMİN EN BÜYÜK ZAMMI

14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte özellikle motorin grubunda son dönemin en büyük fiyat artışına imza atıldı. Benzinin litre fiyatında yapılan artış ile motorindeki rekor yükseliş, sürücülerin deposuna doğrudan yansıdı.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 1,61 TL ARTTI

Sürücülerin merakla takip ettiği benzin fiyatlarında da artış kaçınılmaz oldu. Gece yarısı itibarıyla benzinin litresine yansıtılan 1,61 TL'lik zamla birlikte, benzinin litre fiyatı üç büyükşehirde 71 ila 72 lira seviyesinin üzerine tırmandı. Depo doldurmanın maliyeti benzinli araç sahipleri için bir kez daha ağırlaştı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA FİYATLAR TAVAN YAPTI

Zamların ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 71,43 TL’ye yükseldi. Rekor zammın hedefi olan motorinin litresi 79,68 TL’den satılırken, otogazın (LPG) litresi ise 33,79 TL olarak kaydedildi.

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA SON DURUM

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise zamlı tarife sonrası benzinin litresi 71,27 TL oldu. Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 79,53 TL’ye çıkarken, otogaz fiyatı ise 33,19 TL seviyesinde gerçekleşti.

ANKARA'DA MOTORİN 80 LİRA SINIRINI AŞTI

Başkent Ankara'da da akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Ankara'da benzinin litre fiyatı 72,40 TL’ye ulaşırken, motorinin litresi 80,80 TL’ye çıkarak 80 lira barajını aştı. Kentte LPG’nin litresi ise 33,89 TL’den alıcı buluyor.

İZMİR'DE DEPO DOLDURMANIN MALİYETİ KATLANDI

İzmir’de de pompa fiyatları gece yarısı itibarıyla güncellendi. Yeni zamlarla birlikte İzmir'de benzinin litresi 72,69 TL’ye, motorinin litresi ise 81,07 TL’ye yükseldi. İzmir'de otogazın litre fiyatı ise 33,79 TL olarak belirlendi.