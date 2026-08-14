Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel

2016 yılında Premier League şampiyonluğuna ulaşarak futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Leicester City satışa çıkarıldı.

"PROJECT LINEUP" İLE ALICI ARANIYOR

Sky Sports'un haberine göre Taylandlı Srivaddhanaprabha ailesinin kontrolündeki King Power, Leicester City için potansiyel alıcı arayışına başladı. ABD merkezli yatırım bankası Citigroup'un danışmanlığında yürütülen satış sürecine "Project Lineup" adı verildi. Potansiyel yatırımcılara kulübün durumunu ve varlıklarını anlatan sekiz sayfalık bir tanıtım dosyası gönderildi. Dosyada Leicester City'nin fiziksel varlıklarına yaklaşık 262 milyon Euro değer biçilirken, futbol takımları için ayrıca bir değerleme yapılmadı. Leicester City ise satış süreciyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

STADYUM VE TAKIMLAR DA PAKETTE

Satış paketinde Leicester City'nin erkek ve kadın futbol takımları, altyapısı, 32 bin seyirci kapasiteli King Power Stadyumu ve kulübün antrenman tesisleri bulunuyor. Belçika ekibi OH Leuven de King Power'ın satışa sunduğu varlıklar arasında yer alıyor.

Leicester'ın 2020'de kullanmaya başladığı Seagrave antrenman merkezine yaklaşık 141,5 milyon Euro değer biçildi. Kadın takımının kullandığı Belvoir Drive tesisi ile stadyum çevresindeki araziler de pakete dahil edildi.

ÜÇ YILDA 211 MİLYON EURO ZARAR

Leicester City'nin sportif açıdan yaşadığı düşüşe ciddi mali kayıplar da eşlik etti. Kulübün 2023, 2024 ve 2025 mali yıllarında açıkladığı vergi öncesi zararların toplamı yaklaşık 211 milyon Euro'ya ulaştı. Son açıklanan mali tablolarda yaklaşık 121 milyon Euro'luk banka kredisi de yer aldı.

King Power'ın ise son yıllarda yaklaşık 351 milyon Euro'luk kulüp borcunu özkaynağa çevirdiği belirtildi. Sky Sports, bu işlemlerin ardından Leicester'ın satış sürecinde büyük ölçüde borçsuz bir kulüp olarak pazarlandığını aktardı. Citigroup'un hazırladığı dosyada kulübün 2026 mali yılı gelirinin 113,5 milyon Euro'yu aşmasının beklendiği ifade edildi.

İKİ SEZONDA ÜÇÜNCÜ LİGE KADAR DÜŞTÜ

Leicester City, Premier League'den düştükten bir sezon sonra Championship'e de veda ederek League One'ın yolunu tuttu. İngiliz futbolunun en üst seviyesinden art arda iki küme düşmeyle üçüncü lige gerileyen Leicester, Premier League döneminde bunu yaşayan beşinci takım oldu.

Leicester, 2026-2027 sezonunda tarihinde ikinci kez İngiliz futbolunun üçüncü kademesinde mücadele edecek. Kulüp son dört sezonda üç kez küme düşerken, bir kez Championship şampiyonu olarak Premier League'e yükseldi.

5 BİNDE 1'LİK ŞAMPİYONLUK SATIŞ DOSYASINDA

Potansiyel yatırımcılara sunulan dosyada Leicester'ın geçmişte elde ettiği büyük başarılar da öne çıkarıldı. Kulübün 5.000'e 1 şampiyonluk oranıyla kazandığı 2016 Premier League kupasının yanı sıra 2021'de elde ettiği FA Cup ve Community Shield zaferlerine vurgu yapıldı.

Dosyada Leicester City, 2000 yılından bu yana İngiliz futbolunun en başarılı altıncı kulübü olarak tanıtıldı. Ben Chilwell, Harvey Barnes ve Kiernan Dewsbury-Hall gibi futbolculardan elde edilen transfer gelirleri de kulübün ticari potansiyeline örnek olarak gösterildi. Gary Lineker ve Emile Heskey de Leicester'ın yetiştirdiği veya kariyerlerinde kulübün önemli yer tuttuğu eski yıldızlar arasında sıralandı.

16 YILLIK DÖNEM SONA EREBİLİR

King Power, Leicester City'yi 2010 yılında Milan Mandaric'ten yaklaşık 41 milyon Euro karşılığında satın almıştı. Vichai Srivaddhanaprabha yönetimindeki Leicester, 2016'da tarihi Premier League şampiyonluğuna ulaştı. Vichai'nin 27 Ekim 2018'de stadyumun dışında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından kulübün başkanlığını oğlu Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha devraldı. King Power'ın satış konusunda acele etmediği ve güvenilir bir alıcı bulunana kadar kulübe mali desteğini sürdüreceği belirtildi. Satışın gerçekleşmesi halinde Leicester City'deki 16 yıllık King Power dönemi sona erecek.