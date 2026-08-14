Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü - Son Dakika
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Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü
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Küresel piyasalarda dün yaşanan sert yükselişin ardından altın ve petrolde ibre aşağı döndü. 4.450 doları gören ons altın 4.315 dolara, 90 doların üzerini test eden Brent petrol ise 87 dolara kadar geriledi. İç piyasada 6.834 TL ile zirveyi gören gram altın da yeni güne 6.640 TL'den başlayarak gördüğü en yüksek seviyeden yaklaşık 200 TL değer kaybetti.

Küresel piyasalarda dün yaşanan sert yükselişlerin ardından bugün ibre aşağı döndü. Dün 90 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarında ve 4.450 doları gören ons altında hızlı bir geri çekilme yaşanıyor. İç piyasada ise gram altın zirveden dönerek yatırımcısını şaşırttı.

PETROL FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar oldukça çarpıcı boyutlara ulaştı. Dün gün içinde en yüksek 90,07 dolar seviyesini test eden Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, kapanışa doğru yönünü aşağı çevirerek günü 88,98 dolardan kapattı.

BRENT PETROL 87 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Yeni günde de düşüş eğilimini sürdüren petrol fiyatları, kayıplarını derinleştirdi. Açılışın ardından gelen satış baskısıyla birlikte Brent petrol, an itibarıyla 87 dolardan işlem görmeye başladı.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ TEMEL ETKENLER NELER?

Piyasalarda yaşanan bu ani geri çekilmenin arkasında yatan nedenler netleşmeye başladı. Özellikle küresel ve ABD kaynaklı verilerin piyasadaki petrol arzına ilişkin endişeleri büyük oranda gidermesi düşüşü tetikledi. Bunun yanı sıra, ABD ve İran arasında ateşkesin uzatılmasına yönelik olumlu beklentilerin artması da arz sıkıntısı yaşanmayacağı algısını güçlendirerek fiyatlardaki gerilemeyi hızlandırdı.

ALTIN PİYASASINDA ZİRVEDEN SERT DÖNÜŞ

Altın piyasasında da petrole benzer bir tablo yaşanıyor. Dün rekor seviyeleri test eden altın fiyatları, yeni işlem gününe ciddi değer kayıplarıyla ve beklentilerin aksine düşüş trendiyle başladı. Küresel piyasalarda dün büyük bir yükseliş ivmesi yakalayarak 4.450 dolara kadar tırmanan ons altın, bu seviyede tutunamadı. Kâr satışlarının etkisiyle bugün TSİ 06:00 itibarıyla sert bir düşüş yaşayan ons altın, 4.315 dolara kadar gerileyerek dünkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi.

GRAM ALTIN İÇ PİYASAYI ŞAŞIRTTI

Yurt içi piyasalarda milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği gram altın da küresel piyasalardaki bu sert dalgalanmadan nasibini aldı. Yurt içi spot piyasada gram altın, dünkü işlemlerde en yüksek 6.834 TL seviyesine kadar çıkarak yatırımcısını heyecanlandırmıştı.

BİR GÜNDE 200 TL'LİK DEĞER KAYBI

Ancak zirveden gelen satış baskısı iç piyasada da kendini hissettirdi. Dün 6.834 lirayı test eden gram altın, bugünkü işlemlere 6.640 TL'den başlangıç yaptı. Yaşanan bu sert hareketlilik sonucunda gram altın, sadece bir gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden yaklaşık 200 TL birden değer kaybetmiş oldu.

Brent Petrol, Ons Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü - Son Dakika

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