Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak - Son Dakika
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Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak

Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
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AK Parti, kuruluşunun 25. yılını Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 100 binin üzerinde teşkilat mensubunun davet edildiği büyük organizasyonla kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tarihi" olarak nitelendirilen bir konuşma yapacağı programda, milletvekilleri Ümit Dikbayır ve Mehmet Mustafa Gürban ile belediye başkanları Erol Karadere ve Saim Zileli'ye AK Parti rozetlerinin takılması bekleniyor.

AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek dev bir organizasyonla kutluyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "tarihi" olarak nitelendirilen bir konuşma yapması ve partiye katılan yeni isimlere rozet takması bekleniyor.

BAŞKENTTE 100 BİN KİŞİLİK DEV BULUŞMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in duyurduğu 25. kuruluş yıl dönümü programı, bugün saat 17.30’da Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde başlayacak. Dev organizasyona, çeyrek asırlık süreçte parti bünyesinde görev yapmış ve yapmakta olan 100 binin üzerinde teşkilat mensubunun yanı sıra çok sayıda Ankaralı vatandaş davet edildi.

ERDOĞAN'A 2001 DOĞUMLU 25 GENÇ EŞLİK EDECEK

Programın en anlamlı anlarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sahneye çıkışı sırasında yaşanacak. Çifte, AK Parti'nin kurulduğu gün olan 14 Ağustos 2001 tarihinde dünyaya gelen 25 genç eşlik edecek. Etkinlikte ayrıca 81 il ve 207 üniversiteden gelen gençler de hazır bulunacak.

AK PARTİ VİZYON BELGESİ AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmanın yanı sıra partinin gelecek dönem hedeflerini içeren AK Parti Vizyon Belgesi de kamuoyuna açıklanacak. Program kapsamında senfoni orkestrası ve mehteran takımı, partinin hafızalara kazınan 25 eserini birlikte seslendirecek.

25. YILA ÖZEL TAŞ PLAK, GAZETE VE ALMANAK

Katılımcılara dağıtılmak üzere çok özel hatıra ürünleri hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş yıllarda seslendirdiği şiirler taş plak olarak basılarak davetlilere hediye edilecek. Ayrıca partinin 25 yıllık iktidar dönemi boyunca öne çıkan manşetlerin ve tarihi projelerin yer aldığı 25 sayfalık özel bir gazete ile 1 Ocak 2003'ten bugüne kadarki icraatları gün gün içeren dev bir almanak sunulacak. Mega projelerin işlendiği özel bir hatıra madalyonu da etkinlikte yerini alacak.

GÖRKEMLİ DRONE VE IŞIK GÖSTERİSİ

Etkinlik alanının girişinde katılımcıları AK Parti’nin simgesi olan ampul figüründen esinlenilerek hazırlanan özel bir ışık koridoru karşılayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise gökyüzünü renklendirecek olan drone ve ışık gösterileri katılımcılara görsel bir şölen sunacak.

Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacakTarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Mehmet Mustafa Gürban - Ümit Dikbayır

AK PARTİ'YE 4 YENİ KATILIM OLACAK

Görkemli kutlama aynı zamanda siyasetteki yeni transferlere de ev sahipliği yapacak. İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra CHP’ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile dün akşam İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti saflarına katılıyor. İki milletvekilinin katılımıyla AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 279’a yükselecek.

Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Saim Zileli -  Erol Karadere

İKİ BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Milletvekillerinin yanı sıra belediyelerde de katılım hareketliliği yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa eden Giresun’un Espiye İlçesi Belediye Başkanı Erol Karadere ile Çanakkale’nin Eceabat İlçesi Belediye Başkanı Saim Zileli de AK Parti’ye geçecek. Yeni katılımcıların rozetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle takılacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Erol Karadere, Ümit Dikbayır, Saim Zileli, AK Parti, Politika, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak - Son Dakika
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