Transfer yapmayan Galatasaray\'da şok ayrılık gelişmesi

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sebas Giovanelli'nin haberine göre Uruguaylı orta saha oyuncusu, Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Torreira'nın bu isteğini menajeri Pablo Bentancur'a ilettiği öne sürüldü.

Haberde yıldız futbolcunun kararının, mayıs ayında İstanbul'da uğradığı fiziksel saldırının ardından yaşanan son gelişmelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

TAHLİYE KARARI SONRASI ENDİŞE YAŞADI

Torreira'nın 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bir kişinin saldırısına uğradığı ve olayın ardından saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilmişti. Haberde söz konusu kişinin çarşamba günü serbest kaldıktan sonra Torreira'nın şoförüne saldırdığı ve "Başladığım işi bitirmeye geldim" dediği öne sürüldü. Polisin ise yeniden bu kişinin peşinde olduğu iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Torreira'nın İstanbul'daki can güvenliği konusunda yeniden endişe yaşamaya başladığı ve Türkiye'den ayrılmak istediği ileri sürüldü.

BEYOĞLU'NDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Lucas Torreira, mayıs ayında Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinden çıktığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırganın, Galatasaray Kulübü'nün iletişim ekibinde görev yapan bir kişiyle yaşadığı husumet nedeniyle Uruguaylı futbolcuyu hedef aldığı ileri sürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşananların ardından Galatasaray'dan izin alan Torreira, ailesinin yanına gitmek üzere kısa süreliğine Uruguay'a dönmüştü.

DAHA ÖNCE KALMA KARARI ALMIŞTI

Bu süreçte Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılabileceği iddiaları ortaya atılmış, ancak Uruguaylı futbolcunun daha sonra kararını değiştirdiği belirtilmişti. Torreira'nın yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum ancak şimdi daha iyiyiz" dediği ve Galatasaray'da kalmaya karar verdiği aktarılmıştı.

Uruguaylı orta sahanın sarı-kırmızılı yönetimden sözleşmesinin yenilenmesini istediği de öne sürülmüştü. Ancak saldırganın tahliye edilmesi sonrası Torreira'nın düşüncesinin yeniden değiştiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla dört sezon üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin Galatasaray Kulübü veya menajeri Pablo Bentancur'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.