2002 yapımı "Halka" (The Ring) filminde canlandırdığı Samara Morgan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Daveigh Chase, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Çocuk yaşta yıldız olan Chase'in ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu.
Korku sinemasının unutulmaz karakterlerinden Samara Morgan'a hayat veren ABD'li oyuncu Daveigh Chase'in 35 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Chase'in ölümünü erkek arkadaşı Roy Hernandez doğruladı. Oyuncunun menenjit ve ciddi kan enfeksiyonlarına bağlı gelişen sepsis nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Daveigh Chase, dünya çapında asıl çıkışını 2002 yılında vizyona giren "The Ring" filmindeki Samara Morgan karakteriyle yaptı. Televizyondan çıkan ürkütücü kız çocuğu performansıyla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, bu rolüyle MTV Film Ödülleri'nde "En İyi Kötü Karakter" ödülünü kazanmıştı.
Chase yalnızca korku filmleriyle değil, Disney'in sevilen yapımı "Lilo & Stitch"te Lilo karakterini seslendirmesiyle de milyonlarca kişinin çocukluğunda iz bıraktı. Ayrıca Studio Ghibli klasiği "Ruhların Kaçışı"nın (Spirited Away) İngilizce dublajında Chihiro karakterine sesiyle hayat verdi.
"Donnie Darko", "Big Love" ve birçok televizyon yapımında rol alan Chase'in kariyeri 2010'lu yılların ortalarından sonra yavaşladı. Oyuncu son yıllarda kamuoyundan uzak bir yaşam sürerken, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
Çocuk yaşta Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri haline gelen Daveigh Chase'in ölümü, sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada çok sayıda hayranı, Samara ve Lilo karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncu için taziye mesajları paylaştı.
Son Dakika › Sinema › 'Halka'nın Samara'sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti - Son Dakika
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