AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Türkiye raporuna rest çekti. Söz konusu raporun gerçeklerden uzak, tamamen siyasi ve ideolojik saiklerle kaleme alındığını belirten İnan, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik hiçbir dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini sert bir dille vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son yayımladığı Türkiye raporu, Ankara'da sert yankı buldu. AP'nin bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillediğini ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, hazırlanan metnin objektif değerlendirmelerden tamamen uzak, taraflı bir yaklaşımla oluşturulduğunu söyledi.

"RAPORUN BİZİM NAZARIMIZDA HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Türkiye'nin demokratik meşruiyetinin ve bağımsızlığının yegâne kaynağının millet iradesi olduğunun altını çizen İnan, dış odakların Türkiye’nin iç işlerine müdahale çabalarına sert tepki gösterdi. Türk milletinin iradesine, bağımsız Türk yargısına ve ülkenin egemenlik haklarına hiçbir kurumun ayar veremeyeceğini belirten İnan, Batı'dan gelen bu tür siyasi hamlelerin Türkiye nezdinde hiçbir karşılığı ve hükmü bulunmadığını ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNİ HİÇBİR RAPOR DURDURAMAYACAK"

Açıklamasının devamında Türkiye'nin rotasını dışarıdan gelen raporların değil, milletin kendisinin belirleyeceğini vurgulayan İnan, ülkenin demokratik kazanımlarına sahip çıktı. Türkiye'nin kararlı yürüyüşünün engellenemeyeceğini belirten AK Parti Genel Sekreteri İnan, Türkiye’de demokrasinin tek teminatının millet iradesi olduğunu hatırlatarak, Ankara'nın raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke olmadığını söyledi. İnan, ülkenin küresel iddialarını içeren "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini ve güçlü yürüyüşünü hiçbir AP raporunun durdurmaya gücünün yetmeyeceğini belirterek sözlerini noktaladı.