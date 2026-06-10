DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz - Son Dakika
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DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

10.06.2026 20:19
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Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Acil Durum Uyarıları ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında kontrol eğrisinin çok gerisinde olduklarını bildirerek, test ve temas takibi çalışmalarının artmasına rağmen birçok zorluğunun sürdüğünü kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Sağlık Acil Durum Uyarıları ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Ebola salgının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ve Uganda'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SALGININ KONTROL EĞRİSİNİN GERİSİNDEYİZ”

KDC'de Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgınının üç haftadan uzun süredir devam ettiğini hatırlatan Mahamud, 15 gündür bulunduğu KDC'nin Bunia bölgesinde büyük müdahale çabalarına tanık olduğunu belirtti.

Mahamud, "KDC'de 8 Haziran itibarıyla 550 doğrulanmış vaka, 101 ölüm ve toplam 19 iyileşme bildirildi. Salgın, doğrulanmış vakaların yüzde 94'ünü (487) oluşturan Ituri eyaletinde yoğunlaşmış durumda. Doğrulanan vakalardaki bu artış, test ve temas takibi faaliyetlerinin artırılmasından kaynaklanıyor ve bu, iyi bir haber. Ancak salgının kontrol eğrisinin gerisindeyiz ve birçok zorluk devam ediyor. Yaklaşık 100 şüpheli vakayı doğrulamak veya reddetmek için de devam eden soruşturmalarımız var." ifadeleri kullanıldı.

Uganda'da ise 19 doğrulanmış vakanın, 2 ölümün ve bir muhtemel ölümün kayda geçtiğini belirten Mahamud, Uganda'da topluluk içi bulaşmaya dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Mahamud, DSÖ'nün KDC'de yerel yetkilileri ve sağlık ortaklarını desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.

EBOLA SALGINI

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Söz konusu salgında vaka sayısının 1000'i aştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika DSÖ DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz - Son Dakika

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