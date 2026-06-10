Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak - Son Dakika
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Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak

Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak
10.06.2026 20:31
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Perşembe günü başlayacak ve 19 Temmuz'da sona erecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası final maçının devre arasında Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası final maçının devre arasında Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİNE 3 DEV SANATÇI

FIFA'nın açıklamasında New Jersey kentindeki MetLife Stadı'nda 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde Madonna, Shakira ve BTS'in performans sergileyeceği belirtildi. Dünya Kupası finalinde ilk kez gerçekleştirilecek devre arası gösterisini Coldplay'in solisti Chris Martin'in hazırlayacağı ifade edildi.

Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak

Nesillerdir dünyanın dört bir yanındaki çocuklara neşeli öğrenme deneyimi sunan Susam Sokağı ve Muppet Şov karakterlerinin de gösterinin bir parçası olacağı aktarıldı. Devre arası gösterisinin, dünya çapındaki çocukların kaliteli eğitime ve futbol fırsatlarına erişimini genişletmeyi amaçlayan ve 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'nu destekleyeceği kaydedildi. Fon kapsamında şimdiden 30 milyon dolardan fazla para toplandığı ve Dünya Kupası maçları için satılan her biletin bir dolarının, sosyal projeleri desteklemek amacıyla bağışlanacağı hatırlatıldı.

Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak

Açıklamada görüşüne yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Madonna, Shakira ve BTS, müzikleriyle sınırları ve nesilleri aşan küresel ikonlar. Coldplay'den Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği ilk FIFA Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Dünya, 19 Temmuz'da New Jersey'de futbolun en büyük maçı için bir araya gelirken bu tarihi gösteri aynı zamanda FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'nu ve dünya çapındaki çocuklar için kaliteli eğitime ve futbol fırsatlarına erişimi genişletme misyonumuzu destekleyip daha büyük bir amaca ışık tutacak." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak

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Son Dakika Spor Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası finalinde Shakira, Madonna ve BTS sahne alacak - Son Dakika
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