CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan yönetim krizi bugün yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Mutlak butlan kararı, ihraçlar ve olağanüstü kurultay tartışmalarının gölgesinde beklenen Parti Meclisi toplantısı başladı.

Toplantı öncesinde Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesinin toplu istifa kararı alması parti içindeki gerilimi daha da artırdı. Söz konusu istifaların ardından gözler hem toplantıdan çıkacak kararlara hem de tüzüğün nasıl uygulanacağına çevrildi.

ÖZEL CEPHESİ KURULTAY İSTİYOR

Özgür Özel'e yakın isimler, 28 Parti Meclisi üyesinin istifasıyla birlikte Parti Meclisi ve onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu'nun düştüğünü savunuyor.

Özel cephesine göre CHP Tüzüğü'nün 24/3 maddesi gereği Parti Meclisi üye sayısının kritik sınırın altına düşmesi halinde 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor.

Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre de yaptığı açıklamada, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur" ifadelerini kullanarak parti yönetiminin kurultay dışında herhangi bir karar alamayacağını öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN FARKLI DEĞERLENDİRME

Kurultay çağrılarına rağmen Kılıçdaroğlu cephesi farklı bir görüş ortaya koydu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi'nin çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak" açıklamasında bulundu.

Bu açıklama, parti içerisindeki iki kanat arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İSTİFA DİLEKÇELERİ GENEL MERKEZ'E TESLİM EDİLDİ

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP Meclis Grup Amiri Mustafa Biçer, istifa eden 28 Parti Meclisi üyesinin dilekçelerini CHP Genel Merkezi'ne getirdi.

Genel Merkez önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biçer, elindeki dosyayı göstererek, "Evet elimde gördüğünüz dosyada istifalar var" dedi. Bu gelişmeyle birlikte istifa süreci resmiyet kazanırken, Parti Meclisi toplantısından çıkacak sonuçların CHP'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

GÖZLER TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARLARDA

CHP'de son haftalarda mutlak butlan kararı, ihraçlar, olağanüstü kurultay talepleri ve yeni parti iddiaları peş peşe gündeme gelmişti.

Bugün başlayan Parti Meclisi toplantısında hem istifaların hem de partinin izleyeceği yol haritasının ele alınması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararların yalnızca CHP'nin iç dengelerini değil, muhalefetin geleceğini de etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.