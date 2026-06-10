Erdoğan'dan kadın gazeteciye: Yavaş, ayakkabıyı önce kurtar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteciyle yaşadığı sohbet dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU SORUSUNA GÜLDÜREN YANIT

" Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla görüştüğü iddiası doğru mu?" sorusunu soran kadın gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan bambaşka bir yanıt verdi.

Erdoğan, gazeteciye, "Yavaş yavaş ayakkabıyı önce kurtar" dedi. Kameralara yansıyan o anlar gülüşmelere neden oldu.