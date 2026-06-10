Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteciyle yaşadığı sohbet dikkat çekti.
" Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla görüştüğü iddiası doğru mu?" sorusunu soran kadın gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan bambaşka bir yanıt verdi.
Erdoğan, gazeteciye, "Yavaş yavaş ayakkabıyı önce kurtar" dedi. Kameralara yansıyan o anlar gülüşmelere neden oldu.
Son Dakika › Cumhurbaşkanı Erdoğan › Erdoğan'dan kadın gazeteciye: Yavaş, ayakkabıyı önce kurtar - Son Dakika
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