İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı - Son Dakika
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İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

11.06.2026 11:52
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2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımımızda planlı bir kadro değişikliği yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tecrübe kazanmaları için ABD'ye götürdüğü genç yetenekler Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamp süreçlerinin tamamlandığını ve Türkiye'ye döneceklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı dev organizasyon 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Arizona'da hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımızda hareketli dakikalar yaşanıyor. Ay-yıldızlı ekibimizde, turnuva öncesi planlanan kadro daraltma hamlesi resmiyet kazandı.  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi iletişim kanalları üzerinden yaptığı açıklamayla, kamp kadrosundan ayrılacak iki ismi kamuoyuna duyurdu.

TECRÜBE KAZANMALARI İÇİN GÖTÜRÜLMÜŞLERDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre; A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak A takım atmosferini solumaları, turnuva heyecanını yerinde yaşamaları ve tecrübe kazanmaları amacıyla kafileye dahil edilen Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamp süreci sona erdi.

İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

TÜRKİYE'YE DÖNÜYORLAR

İki genç oyuncunun, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın özel isteği doğrultusunda genişletilmiş kamp kadrosuna alındığı belirtildi. Arizona'daki hazırlık üssünde gerçekleştirilen yoğun antrenmanlarda takımla birlikte çalışan ve A Milli Takım tecrübesi edinen genç yeteneklerin, daha önceden planlandığı şekilde kamptan ayrılarak Türkiye'ye dönüş yoluna geçecekleri ifade edildi.

MİLLİLER 26 KİŞİLİK ASIL KADROYLA DEVAM EDİYOR

Genç futbolcuların vedasının ardından A Milli Takımımız, turnuvada boy gösterecek olan 26 kişilik asıl turnuva kadrosuyla çalışmalarına Arizona'da hız kesmeden devam edecek. 

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Son Dakika Dünya Kupası İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Aral Şimşir yetenekli ve kadroda bulunması gereken özellikli iyi bir hamle oyuncusu olmalıydı yazık bu çocuğun hayallerini de yıktılar bu yaşta bu çocuğu küstürmek yanlış. 0 0 Yanıtla
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