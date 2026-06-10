A Milli Takımımızı koruyan özel polis ekibi dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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A Milli Takımımızı koruyan özel polis ekibi dikkatleri üzerine çekti

10.06.2026 17:51
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Türkiye, tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yeniden boy gösterirken milli futbolcularımızı özel bir polis ekibi koruyor. Türkiye'den getirilen özel ekip, A Milli Takımımızın antrenmanı esnasında görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’de kamp çalışmalarını sürdürürken üst düzey güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. 

TÜRKİYE'DEN ÖZEL POLİS EKİBİ GETİRİLDİ

Ay-yıldızlı ekibimizin konakladığı otel ve antrenman sahaları, Türkiye'den özel olarak görevlendirilen polis ekipleri tarafından 24 saat boyunca korunuyor. Türk kafilesinin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan ekip, takımın ulaşım güzergâhlarından kamp merkezine kadar birçok noktada görev yapıyor. Futbolcularımızın ve teknik heyetimizin bulunduğu alanlara girişler sıkı kontrollerden geçirilirken, güvenlik önlemlerinin turnuva boyunca devam edeceği belirtildi.

A Milli Takımımızı koruyan özel polis ekibi dikkatleri üzerine çekti

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİLER

Dünya Kupası heyecanını yaşayan A Milli Takım, bir yandan sahadaki hazırlıklarına yoğunlaşırken diğer yandan organizasyonun güvenlik prosedürleri kapsamında özel koruma altında çalışmalarını sürdürüyor. Milli oyuncuların antrenman yaptığı esnada saha kenarında yer alan güvenlik ekibinin görüntüleri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük ilgi gören bu anlar binlerce beğeni aldı. 

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Son Dakika Spor A Milli Takımımızı koruyan özel polis ekibi dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika

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