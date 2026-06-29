Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide molozların arasında erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen mahallesi İhsan Ketin caddesi üzerinde bulunan boş arazide molozların arasında bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Y.B. (71) olduğu belirlenirken, cansız bedeni polisin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.