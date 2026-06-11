Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası\'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11.06.2026 12:06
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Çekya maçı hazırlıklarını sürdüren Güney Kore Milli Takımı'nda akılalmaz bir skandal yaşandı. Basına açık antrenman sırasında mikrofonlarının açık kaldığını unutan iki muhabirin, takımın dünyaca ünlü kaptanı Heung-min Son hakkında yaptığı hakaret dolu konuşmalar canlı yayına yansıyarak ülkeyi ayağa kaldırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, A Grubu'nda mücadele eden Güney Kore Milli Takımı, yarın oynayacakları kritik Çekya müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor. Ancak Asya temsilcisinin dün gerçekleştirdiği basına açık antrenmanda, saha içindeki taktiklerden çok canlı yayına sızan şoke edici diyaloglar gündeme oturdu.

"KENDİNİ ORDUDA FALAN MI SANIYOR?"

Antrenmanı saha kenarından takip eden iki muhabirin, mikrofonlarının açık olduğunu fark etmeyerek takımın süper yıldızı Heung-min Son hakkında yaptıkları konuşmalar canlı yayında tüm çıplaklığıyla duyuldu. Yayına yansıyan skandal diyaloglarda, muhabirlerden birinin Tottenham forması giyen dünyaca ünlü yıldız Heung-min Son'un koşu tarzını eleştirerek, "Neden askeri bir birliğe liderlik ediyormuş gibi koşuyor? Kendini orduda falan mı sanıyor?" dediği duyuldu.

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

AÇIK MİKROFONDAN AĞIR HAKARET: BU APTALLAR...

İlk muhabirin bu sözlerine diğer meslektaşının verdiği yanıt ise Güney Kore'de infial yarattı. İkinci muhabirin, Son'un muafiyet durumuna gönderme yaparak, "Askerlik hizmetini tamamlamadı bile. Bu aptallar ordu hakkında hiçbir şey bilmiyor" şeklinde konuşması, canlı yayını takip eden futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. Ülkede bir anda bir numaralı gündem maddesi haline gelen bu skandal sonrası, muhabirlerin ve yayıncı kuruluşun özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER DE KADRODA

Yaşanan bu idari ve medyatik krize rağmen Güney Kore Milli Takımı, Çekya maçı için konsantrasyonunu bozmamaya çalışıyor. Turnuva kadrosunda Süper Lig patentli oyuncular da dikkat çekiyor. Beşiktaş forması giyen golcü oyuncu Hyeon-gyu Oh ile bir dönem Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'ya yelken açan savunma bakanı Kim Min-Jae de bu çalkantılı süreçte milli takım kadrosunun başarısı için ter döküyor.

Çek Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Güney Kore, Sözler, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

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