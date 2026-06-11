İstanbul\'da Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da 22 kişinin gözaltına alındığı ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda, bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8,43 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda manken Tessy Ramos Correia'nın adresinde yapılan aramada 7,43 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi. Mehmet Yıldız'a yönelik yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ile 1 adet öğütücü bulundu. Ayrıca Cheeky Clup isimli işletmede gerçekleştirilen aramada ise 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi. - İSTANBUL