Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama - Son Dakika
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Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama

Fatoş Pınar Türker\'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
10.06.2026 17:05
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, gözaltı sürecinde "çıplak arama" yapıldığı iddiasına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Açıklamada, "Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Silivri'de tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı "İBB Yolsuzluk Davası"nın 47'nci duruşması hareketli anlara sahne oldu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonunda dün (9 Haziran Salı) gerçekleştirilen duruşmada, davanın kilit isimlerinden İBB iştiraki Medya AŞ'nin tutuklu Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasına devam etti.

TÜRKER'DEN MAHKEMEDE GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASI

Mahkeme salonunda gözaltı ve cezaevine giriş sürecini gözyaşları içinde anlatan Türker, dikkat çeken iddialarda bulundu. Savunmasına, "Utanan varsa çıkabilir" sözleriyle başlayan Türker, cezaevine kabul sürecinde depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve çıplak aramaya maruz bırakıldığını ileri sürdü.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden iddialara yalanlama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu paylaşımlarda, İBB iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verilmiştir.

"TÜM İŞLEMLER MEVZUATA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri; Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

BAŞSAVCILIKTAN İDDİALARA ANINDA YALANLAMA: TAMAMEN ASILSIZ

Türker'in mahkeme salonundaki iddialarının basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resmi bir basın açıklaması yayınladı.

Rüşvet almak suçlamasıyla 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanan Türker'in aynı gün Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, çıplak arama ve depo iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

"ARAMA SADECE 1 DAKİKA SÜRDÜ, KIYAFETLERİ ÇIKARILMADI"

Kuruma kabul ve arama işlemlerinin mevzuatın 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Başsavcılık, arama anının detaylarını şu ifadelerle paylaştı:

"Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir. Saat 18.01’de başlayan arama işlemi 18.02’de tamamlanmıştır."

"ŞİKAYETİM YOK" DİYEREK TUTANAĞA İMZA ATTI

Başsavcılık, aramadan sonra tutulan belgede, bizzat tutuklu Fatoş Pınar Türker'in "herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı" hususunun açıkça tespit edildiğini belirtti.

Açıklamanın sonucunda, sanığın mahsusa ayrılmış yaşam alanları dışında bir depoda tutulduğu iddiaları da reddedilerek, cezaevine kabul ve yerleştirme işlemlerinin hukuka tam uygunlukla yapıldığı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika İBB Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    kabaşın öğrencisi bu yalanları kimse yemez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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