Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı

11.06.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

<a class='keyword-sd' href='/kenan-dogulu/' title='Kenan Doğulu'>Kenan Doğulu</a> ve <a class='keyword-sd' href='/beren-saat/' title='Beren Saat'>Beren Saat</a> gözaltına alındı

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı

ENİS ARIKAN'IN DA ADI GEÇİYOR

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan kişiler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN NARKOTİK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü. Soruşturmayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kenan Doğulu, Beren Saat, Uyuşturucu, Operasyon, Ünlüler, Magazin, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    sırayla 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da evde bulunan 42 yılana el konuldu İstanbul'da evde bulunan 42 yılana el konuldu
Bakan Uraloğlu duyurdu Ankara-İstanbul arası 3 saat 37 dakikaya düşüyor Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-İstanbul arası 3 saat 37 dakikaya düşüyor
Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor Hafta sonu hava bir anda değişecek Meteoroloji uyardı, Balkanlardan geliyor! Hafta sonu hava bir anda değişecek
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Direkte can pazarı Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
Kabus gibi olay Midesinden canlı böcek çıkarıldı Kabus gibi olay! Midesinden canlı böcek çıkarıldı
MasterChef’te büyük sürpriz Mehmet Şef boynuna sarıldı MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta’yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?
Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayıran kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

07:57
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
07:06
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı
06:56
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
06:39
İran’dan ABD’ye ağır misilleme Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
06:16
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı
ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
02:01
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
01:50
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
23:29
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:45
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 08:45:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.