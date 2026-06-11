İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan kişiler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.
Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü. Soruşturmayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)