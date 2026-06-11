Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

ENİS ARIKAN'IN DA ADI GEÇİYOR

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan kişiler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN NARKOTİK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü. Soruşturmayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.