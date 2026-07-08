Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu - Son Dakika
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Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

08.07.2026 19:32
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen lider eşlerinin Çankaya Köşkü'ndeki buluşması, renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, dünya diplomasisine yön veren çok sayıda First Lady'nin katıldığı programa; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşi Heiko von der Leyen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg First Gentleman" olarak katılarak tüm ilgiyi üzerlerine çekti.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara’da bulunan lider eşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Küresel diplomasinin zirve yaptığı buluşmada, dünya genelinden çok sayıda First Lady ağırlanırken, davetliler arasında yer alan iki isim organizasyonun en dikkat çeken detayı oldu.

DÜNYANIN GÖZÜ ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDEYDİ

Emine Erdoğan’ın ev sahipliğindeki programa uluslararası katılım oldukça yüksekti. Çankaya Köşkü'ndeki davette; Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hea Kyung, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin eşi Marta Nawrocki, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın eşi Suzanne Innes-Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın eşi Diana Nausediene, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan'ın eşi Mirabela Gradinaru ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska hazır bulundu.

Ayrıca Belçika Başbakanı Bart De Wever’in eşi Veerle Hegge, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in eşi Mareva Grabowski, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın eşi Urska Bacovnik Jansa, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in eşi Milena Tosic Spajic ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in eşi Diana Fox Carney de zirve heyetinde yer alan diğer isimler oldu.

ZİRVEYE DAMGA VURAN İKİ ERKEK KONUK: "FIRST GENTLEMAN"LAR ANKARA'DA

Çankaya Köşkü’ndeki tarihi buluşmada geleneksel "First Lady" ağırlama formatının dışına çıkılarak diplomasi protokolünde ezber bozan bir an yaşandı. Genellikle kadın lider eşlerinin yer aldığı zirve programında, bu kez iki erkek konuk tüm bakışları üzerine topladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşi Heiko von der Leyen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg, "First Gentleman" (Lider Eşi) olarak davette yer aldı. 

Diğer lider eşleriyle birlikte programa katılan ve samimi diyaloglar kuran Heiko von der Leyen ve Bo Tengberg, Ankara'daki bu tarihi zirvenin en çok konuşulan ve sempati toplayan iki ismi olmayı başardı.

Heiko von der Leyen
Bo Tengberg

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Son Dakika Nato Zirvesi Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu - Son Dakika

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